Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина57 мм
- Глубина56 мм
- Высота82 мм
- Ширина сиденья48 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес5.4 кг
- Объем0.21 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, ромб
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Хит 25мм - золото, велюр бежевый
Стул Хит 20мм - антик серебро, корона синяя
Стул Хит 20мм - антик медь, арш темно-коричневый
Стул Cassiopea, салатовый велюр, белые ножки
Стул 239R экокожа бежевый/ черные ножки
Пуф Миранда с ящиком велюр бежевый
Стул Chilli коричневый винтаж
Табурет мягкий Mason бархат антрацит
Барный стул Drakar, черный/ натуральный
Подвесной светильник Croco, прозрачный, 12 светильников