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Настоящее фото товара Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная
15 оценок
9 99010
11 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 1Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 2Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 3Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 4Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 5Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 6Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 7Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная - фото 8Видеообзор: Стул полубарный Тони, велюр - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная производства ChiedoCover
Распродажа

Стул полубарный Тони 680, велюр Imperia izumrud, Velutto 34, ножки бук ,морилка черная

Артикул: CH-053-253
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья600 мм
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр
  • КаркасГКД, гнутоклееная фанера

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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