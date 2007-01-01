от4 890₽
Оптовая цена
Стул Редди, прозрачный
В наличии 20 шт.
Распродажа
от6 490₽8
6 990 ₽Оптовая цена
Стул Сашш орех /серый
В наличии 4 шт.
от8 090₽
Оптовая цена
Стул барный Корс-65 софт, экокожа
7 990₽
Оптовая цена
Стул Turn с подлокотниками, белый, пластик
В наличии 50 шт.
5 290₽
Оптовая цена
Стул обеденный Гелис, черный, без подушки
В наличии 3 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
от1 600₽33
2 385 ₽
Стул Хит 25мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото
В наличии 2 шт.
7 590₽
Стул Логан СН, велюр, зелёный
В наличии 52 шт.В пути 36 шт.
АкцияМИНПРОМТОРГ
от1 350₽42
2 325 ₽
Стул Хит 20, рогожка Меланж 928, каркас серебро
В наличии 7 шт.
от8 590₽
Стул Эва, шенилл, каркас зеленый
В наличии 13 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
от5 490₽41
9 290 ₽
Стул Сафир, велюр Велютто 30, ножки бук под лак