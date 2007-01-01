Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Дизайнерский стул Dragon букле латте, произведённого компанией ChiedoCover
Дизайнерский стул Dragon букле латте
12 оценок
12 79040
21 290 ₽
Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 1Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 2Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 3Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 4Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 5Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 6Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 7Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 8Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 9Дизайнерский стул Dragon букле латте - фото 10
Распродажа

Дизайнерский стул Dragon букле латте

Артикул: CH-081-451
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Дизайнерский стул Dragon — это новинка, которая уже используется во многих современных дизайн-проектах. Его изысканная форма обеспечивает комфорт, а стильный дизайн дополняет любой интерьер.
Основные преимущества:
  • Лёгкий и прочный стул с эргономичной спинкой вровень со столом. Это позволяет задвигать стулья максимально под стол, минимизируя занимаемое пространство.
  • Обивка премиум-класса Микровелюр Bubble 1 изготовлена из износостойкого велюра с современной отделкой «букле». Она легко чистится, имеет специальную пропитку, предохраняющую от загрязнений и запахов, и не привлекает домашних животных.
  • Нейтральные цвета, которые подойдут к любому интерьеру.
  • Надёжная конструкция каркаса, при своей кажущейся воздушности, выдерживает вес до 150 кг.

Внимание!
Отгрузка кратна 2 шт.
Возможно изготовление под заказ в других цветах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина550 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6 кг
  • Материалметалл, букле
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбежевый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
