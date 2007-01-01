Стул Эван, велюр, каркас бежевый
9 190
Стул Эван, велюр, каркас бежевый

Артикул: CH-085-057
Характеристики товара

Описание

Стул Эван — это гармоничное сочетание сдержанной эстетики и продуманной эргономики. Обивка из велюра в бежевом оттенке придает модели визуальную мягкость и уют, а изящные линии делают ее настоящим акцентом в любом интерьере. Лаконичная форма легко впишется как в современный городской интерьер, так и в атмосферное кафе или ресторан. Мягкое сиденье и изогнутая спинка обеспечивают комфортную посадку, поддерживая спину и позволяя расслабиться. Велюровая ткань приятна на ощупь, износостойка и проста в уходе — она сохраняет привлекательный внешний вид даже при активной эксплуатации.


Основа из фанеры и металлические ножки гарантируют устойчивость и долговечность конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. Ножки снабжены специальными подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Это делает стул Эван отличным выбором не
только для дома, но и для коммерческих пространств — кафе, ресторанов, конференц-залов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья345 мм
  • Вес5.4 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый
  • Обивкавелюр
  • Каркасфанера

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки11.90 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Похожие товары

Фотография товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стул Кросс Кантри, венге, с подушкой

33
Фотография товара Садовый стул Surpika черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Садовый стул Surpika черный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690
Оптовая цена

Садовый стул Surpika черный

59
Фотография товара Стул Конни розовый вельвет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конни розовый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от58 390
Оптовая цена

Стул Конни розовый вельвет

75
Фотография товара Кресло Renev, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Renev, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Кресло Renev, коричневый

42
Фотография товара Стул Алексис велюр винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алексис велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена

Стул Алексис велюр винный

26
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Tulip, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tulip, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19046
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Tulip, черный

26
В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Стул Лоис, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Лоис, темно-коричневый

12
Настоящее фото товара Стул Гобел, каркас черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Гобел, каркас черный, белый

13
Настоящее фото товара Стул Лэй, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Лэй, бордовый

10
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки черные, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Лима, ножки черные, экокожа

7

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Терн квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Стол Терн квадратный

31
Фотография товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло, произведённого компанией ChiedoCover
7 990

Стол обеденный Chili, ножки светлый бук, столешница стекло

13
Распродажа
Фотография товара Стол Stockholm, раскладной, серый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Stockholm, раскладной, серый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от54 19036
83 390 ₽Оптовая цена

Стол Stockholm, раскладной, серый дуб

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
от29 890

Стол разборный 1200*800, HPL Камень Пьетра Гриджиа чёрный

39
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Стол нераздвижной Лаки мини 800мм, мрамор белый, белый муар

9
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Eames DSW, круглый, Д 90см, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69053
14 190 ₽Оптовая цена

Стол Eames DSW, круглый, Д 90см

26
В наличии 226 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 99021
24 990 ₽Оптовая цена

Стол барный Form 60*60 светлое дерево / черный

26
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стол Твига 1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Твига 1, произведённого компанией ChiedoCover
37 990

Стол Твига 1

11
Фотография товара Стол Твига 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Твига 3, произведённого компанией ChiedoCover
48 090

Стол Твига 3

5
Распродажа
Фотография товара Стол ALATRI 120 GLOSS STATUARIO WHITE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ALATRI 120 GLOSS STATUARIO WHITE, произведённого компанией ChiedoCover
от59 59049
115 490 ₽Оптовая цена

Стол ALATRI 120 GLOSS STATUARIO WHITE

15
В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Распродажа
Фотография товара Стул Quill soft, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, серый

9
В наличии 100 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Стул Quill soft, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill soft, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
4 09027
5 590 ₽Оптовая цена

Стул Quill soft, капучино

6
В наличии 101 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Dash, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 390

Стул мягкий Dash, велюр, металл, розовый

9
Распродажа
Фотография товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 59018
6 790 ₽

Стул Лофт-12, дуб Бардолино, черный муар

14
Распродажа
Фотография товара Стул Джуни пластиковый чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джуни пластиковый чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
2 99026
3 990 ₽

Стул Джуни пластиковый чёрный

12
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Pride, произведённого компанией ChiedoCover
1 690

Стул Pride

14
Настоящее фото товара Стул Рюс, каркас черный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Рюс, каркас черный, бежевый

5
Настоящее фото товара Стул Гобел, каркас черный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Гобел, каркас черный, оливковый

8
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Лима, ножки серебро, coffee

15
Настоящее фото товара Стул Лима, ножки серебро, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Лима, ножки серебро, серый

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как обустроить кабинет в офисе?
Как обустроить кабинет в офисе?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.10.2025 Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов
Уникальная мебель из безопасных для здоровья материалов

Перейдите, чтобы узнать подробности