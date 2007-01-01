Характеристики товара
Описание
Стул Эван — это лаконичный дизайн, который подойдет как для стильного дома, так и для общественных пространств. Благодаря округлой спинке и мягкому силуэту модель смотрится визуально легкой и элегантной. Пыльно-розовый цвет обивки делает стул универсальным элементом интерьера, добавляя тепла и уюта в
пространство. Сиденье и спинка обтянуты шениллом — приятной на ощупь тканью с легким блеском и выраженной фактурой.
Материал отличается износостойкостью, устойчив к зацепкам и долго сохраняет первоначальный вид даже при активном использовании. Основа из фанеры и металлические ножки гарантируют устойчивость и долговечность конструкции, выдерживая нагрузку до 120 кг. В качестве наполнителя используется поролон плотностью 25 кг/м³, обеспечивающий удобную посадку и поддержку. Прочные металлические ножки окрашены в черный цвет и оснащены подпятниками, которые предотвращают скольжение и защищают напольное покрытие от царапин. Каркас из фанеры добавляет конструкции надежности. Эван легко адаптируется под разные задачи — будь то обеденная зона дома, стильная кухня, гостиная, кафе или ресторан.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота805 мм
- Ширина сиденья505 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья345 мм
- Вес5.4 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал ножекметалл
- Цветрозовый
- Обивкашенилл
- Каркасфанера
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки11.90 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики810
- Изделия стопируютсяНет