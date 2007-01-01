Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, синий
7 оценок
10 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, синий - фото 1

Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, синий

Артикул: CH-072-171
7 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсиний
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Clouds 360, белый, черный
Фотография товара Стул Clouds 360, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый
Фотография товара Стул поворотный Рокса Стиль, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья750 мм
  • Тип ножеккрутящаяся основа
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стул барный Saen №6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Saen №6, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Стул барный Saen №6

139
Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99033
10 290 ₽

Барный стул Маллин, велюр голубой Curtier ocean/белый Curtier linen, ножки металл

56
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 89020
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка желтый

60
Фотография товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSW Patchwork Black&White, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Cтул Eames DSW Patchwork Black&White

33
Фотография товара Стул барный Кольт, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, серый

14
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 48, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 48, ножки металл черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Стул барный Hawaii, велюр Velutto 48, ножки металл черный муар

14
Фотография товара Стул барный Frank, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Frank, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Frank, темно-серый

10
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Миранд барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миранд барный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 490

Стул Миранд барный

11
В наличии 3 шт.
Фотография товара Барный стул Джонс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Джонс, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Джонс

8
Фотография товара Стул барный Хиллер, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Хиллер, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 090
Оптовая цена

Стул барный Хиллер, серый

13
В наличии 52 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол на стул 08, спандекс коричневый

50
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Настоящее фото товара Тележка сервировочная Лайт Браун, произведённого компанией ChiedoCover
52 290
Оптовая цена

Тележка сервировочная Лайт Браун

7
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31
Фотография товара Чехол на стул 57, габардин бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 57, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 57, габардин бежевый

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 10 круглых столов, 1270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990

Тележка на 10 круглых столов, 1270мм

8
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тележка лофт Флоу, произведённого компанией ChiedoCover
26 890
Оптовая цена

Тележка лофт Флоу

9
Настоящее фото товара Стол барный Поинт, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Стол барный Поинт

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1200х600, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19059
2 890 ₽

Чехол для стола 01, 1200х600, черный

34
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50

Другие товары из раздела барные стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5909
3 906 ₽Оптовая цена

Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый

44
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Joy-S, голубой

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс конус барный, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс конус барный

15
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный, бордовый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный, бордовый, черный

9
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный с пюпитром, белый, серебряный

8
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и корзиной для бумаг, белый, черный

13
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
20 590
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой, корзиной для бумаг и подлокотниками, серый, черный

6
Распродажа
Фотография товара Стул барный Неутра, букле, молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Неутра, букле, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
7 79030
10 990 ₽

Стул барный Неутра, букле, молочный

26
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул Хелмет, каркас черный,серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 590

Стул Хелмет, каркас черный,серый

11
Фотография товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул барный Амальфи, хром сталь, кожзам серый

11
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, синий
Стул Фаетон Бар кросс скуар барный, синий
10 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от950

Чехол на стул 08, спандекс коричневый

50
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Настоящее фото товара Тележка сервировочная Лайт Браун, произведённого компанией ChiedoCover
52 290
Оптовая цена

Тележка сервировочная Лайт Браун

7
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 16.06.2025 🔥 НОВИНКИ ПЛАСТИКОВЫХ СТУЛЬЕВ СО СКИДКОЙ!
🔥 НОВИНКИ ПЛАСТИКОВЫХ СТУЛЬЕВ СО СКИДКОЙ!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2026 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности