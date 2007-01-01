Характеристики товара
Описание
Стул Касаденика сочетает лаконичные формы и уютный велюр, придавая интерьеру спокойный и стильный характер. Обивка передней части выполнена из мягкого серого велюра с вертикальной простёжкой, визуально удлиняющей спинку и подчёркивающей элегантность силуэта. Задняя часть спинки украшена гобеленовой тканью с выразительным рисунком перьев — это изюминка модели, которая добавляет интерьеру индивидуальность и лёгкий этнический акцент. Удобное сиденье и высокая спинка обеспечивают комфортную посадку, а прочные металлические ножки в чёрном цвете гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг. Стул для кухни Касаденика отлично впишется в современные, эклектичные или скандинавские интерьеры кухни, столовой или гостиной. Благодаря нейтральной передней части и эффектному декору сзади он становится не просто удобным элементом мебели, а настоящей дизайнерской деталью вашего дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина480 мм
- Высота980 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес7.3 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки14.80 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Габариты упаковки для логистики520
- Изделия стопируютсяНет