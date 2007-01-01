Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья
13 оценок
9 790
Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья - фото 1Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья - фото 2Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья - фото 3Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья - фото 4

Стул Касаденика велюр серый, спинка гобелен перья

Артикул: CH-080-655
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Касаденика сочетает лаконичные формы и уютный велюр, придавая интерьеру спокойный и стильный характер. Обивка передней части выполнена из мягкого серого велюра с вертикальной простёжкой, визуально удлиняющей спинку и подчёркивающей элегантность силуэта. Задняя часть спинки украшена гобеленовой тканью с выразительным рисунком перьев — это изюминка модели, которая добавляет интерьеру индивидуальность и лёгкий этнический акцент. Удобное сиденье и высокая спинка обеспечивают комфортную посадку, а прочные металлические ножки в чёрном цвете гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг. Стул для кухни Касаденика отлично впишется в современные, эклектичные или скандинавские интерьеры кухни, столовой или гостиной. Благодаря нейтральной передней части и эффектному декору сзади он становится не просто удобным элементом мебели, а настоящей дизайнерской деталью вашего дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота980 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Вес упаковки14.80 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Габариты упаковки для логистики520
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

