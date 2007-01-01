Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый
11 оценок
4 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый - фото 1Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый - фото 2Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый - фото 3Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый - фото 4

Стул Флекс New рогожка Lumos зеленый

Артикул: CH-080-687
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кухонный стул в мягкой обивке из рогожки без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес4.1 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка130
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Вес упаковки5.80 кг
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

