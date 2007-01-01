Характеристики товара
Описание
Кухонный стул в мягкой обивке из рогожки без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Металлические ножки с крестовидным каркасом выдерживают значительные нагрузки. Подпятники ножек не испортят напольное покрытие и предохраняют от скольжения. Лаконичный дизайн украсит любой кухонный интерьер.
Замок на спинке стула несёт декоративный характер и не предназначен для снятия обивки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина600 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес4.1 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка130
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Вес упаковки5.80 кг
- Габариты упаковки для логистики690
- Изделия стопируютсяНет