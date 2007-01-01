Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Верон, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Верон, кремовый
9 оценок
5 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Верон, кремовый - фото 1Стул барный Верон, кремовый - фото 2Стул барный Верон, кремовый - фото 3Стул барный Верон, кремовый - фото 4Стул барный Верон, кремовый - фото 5Стул барный Верон, кремовый - фото 6Стул барный Верон, кремовый - фото 7Стул барный Верон, кремовый - фото 8

Стул барный Верон, кремовый

Артикул: CH-051-341
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота950/1160 мм
  • Глубина сиденья390 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Верон, белый
Фотография товара Стул барный Верон, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ольхан, зеленый
Фотография товара Стул барный Ольхан, зеленый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота950/1160 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
  • Вес14.92 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серебряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки470 мм
  • Вес упаковки8.8 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул КАПРИ 21-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21-1, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул КАПРИ 21-1

86
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69021
8 390 ₽

Стул Маллин, велюр зеленый, ножки бежевые

98
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29033
9 290 ₽Оптовая цена

Стул Сафир, экокожа Люкс креам светло-бежевый, светлый орех

88
Распродажа
Фотография товара Стул Лавал, белая экокожа/ серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лавал, белая экокожа/ серебро, произведённого компанией ChiedoCover
8 1909
8 990 ₽Оптовая цена

Стул Лавал, белая экокожа/ серебро

46
  • белый
  • фиолетовый
  • черный
Распродажа
Фотография товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар, произведённого компанией ChiedoCover
6 99024
9 090 ₽

Стул Прадо, велюр Велутто 17, каркас золото муар

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Альянс, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альянс, орех, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стол Альянс, орех

13
  • орех
  • темный орех
  • натуральный
  • белый
Фотография товара Стол Альянс, белая эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Альянс, белая эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
17 190

Стол Альянс, белая эмаль

13
  • орех
  • темный орех
  • натуральный
  • белый
Фотография товара Кресло Loki, велюр, корица коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Loki, велюр, корица коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Loki, велюр, корица коричневый

11
  • бежевый, серый
  • коричневый
  • серый
В наличии 20 шт.
Хит
Фотография товара Диван Сигма 1200, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Сигма 1200, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Диван Сигма 1200, велюр

93
  • серый
  • оранжевый
  • бежевый
  • красный
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49011
10 590 ₽

Стул Микс, кожзам Арт Вижен 154, ножки бук морилка черная, подлокотники старинный орех

11

Другие товары из раздела мебель для ресторана

Фотография товара Стул барный Кольт, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, белый

7
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый, серебряный
  • черный, серебряный
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул барный Кольт, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Кольт, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Кольт, черный

6
  • белый, серебряный
  • бежевый, серебряный
  • серый, серебряный
  • черный, серебряный
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый

11
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, черный

14
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, пудрово-розовый, цвет основания хром

14
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром

12
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром

8
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, белый, цвет основания белый

7
В наличии 16 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания черный

12
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный

13
  • зеленый, черный
  • черный, фиолетовый
  • серый, черный
В наличии 18 шт.

Товар в корзине

Стул барный Верон, кремовый
Стул барный Верон, кремовый
от 5 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности