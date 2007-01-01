Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина520 мм
- Высота950/1160 мм
- Глубина сиденья390 мм
- Высота до сиденья620/830 мм
- Вес14.92 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, серебряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки470 мм
- Вес упаковки8.8 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет