Товар в корзине. Перейти
Стул Блейз букле белый - фото 1Стул Блейз букле белый - фото 2Стул Блейз букле белый - фото 3

Стул Блейз букле белый

Артикул: CH-074-529
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Ницца с подлокотниками
Фотография товара Стул Ницца с подлокотниками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Интересное сочетание современного дизайна и вневременной мебельной классики. Обивка выполнена из мягкой и легкой ткани букле. Красивый и очень мягкий материал, который оставляет ощущение теплоты и уюта. Прочная конструкция выдерживает нагрузки до 120 кг. Полукруглая спинка и широкое сиденье обеспечат удобство при посадке. Лаконичный дизайн стула дополнит любой интерьер и будет прекрасно смотреться в комплекте с обеденным столом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Габариты упаковки для логистики810
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела стулья для дома

Товар в корзине

Стул Блейз букле белый
Стул Блейз букле белый
9 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности