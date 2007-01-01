Характеристики товара
Варианты цвета ножек можно посмотреть по ссылке НОЖКИ PLUS.
Дополнительная информация: Материал сиденья - пена, материал ножек - крашеное дерево. Способ упаковки - мебель упакована в защитную плёнку и картон. Для самостоятельной сборки: нет. Макс. количество в упаковке: 2, количество штук на стандартной паллете (80x120): 6
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 60см х 66см х 72см х 9кг, 0,21 м3; 2 штуки - короб #1: 61см х 72см х 115см х 18кг, 0,27 м3
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина610 мм
- Глубина580 мм
- Высота800 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес9 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасабук
- Цветсерый, черный
- Объём упаковки0.21 м3
- Изделия стопируютсяНет