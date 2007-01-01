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Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Наполеон New, пластиковый, белый
39 оценок
4 29016
5 090 ₽
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Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 1Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 2Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 3Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 4Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 5Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 6Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 7Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 8Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 9Стул Наполеон New, пластиковый, белый - фото 10
Распродажа

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

Артикул: CH-014-941
39 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья устойчивы к воздействию солнца, мороза и влаги. Изготавливаются в виде цельного блока.

Эти стулья прочные, лёгкие и просты в уходе.

Упакованы по 8 штук в стопку.

Высота стопки ориентировочно 2,1 м* ширина 0,6* глубина 0,4

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаполипропилен
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция
  • Обивкаотсутствует

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке8 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки2100 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.50 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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