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Стул Fold, пластиковый, складной, белый

Артикул: CH-066-433
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество изделий в упаковке 1 шт

Белый 43*47*78 см (3 кг)

Нагрузка до 100 кг .

Подтверждена реальными испытаниями.

Конструкция стула обеспечивает легкую транспортировку, простую и длительную эксплуатацию.
Сидение размером 43*47 см. и высотой ножек 78 см. Стул выполнен в белом цвете из стойкого к истиранию пластика. Стул не требует сборки, для эксплуатации достаточно разложить стул, согласно схеме. Современный дизайн стула сочетается практически с любым интерьером и становится отличным дополнением для кухни, гостинной, прихожей, кабинета или загородного дома.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота780 мм
  • Вес3 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый

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