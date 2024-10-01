Характеристики товара
Описание
Количество изделий в упаковке 1 шт
Белый 43*47*78 см (3 кг)
Нагрузка до 100 кг .
Подтверждена реальными испытаниями.
Конструкция стула обеспечивает легкую транспортировку, простую и длительную эксплуатацию.
Сидение размером 43*47 см. и высотой ножек 78 см. Стул выполнен в белом цвете из стойкого к истиранию пластика. Стул не требует сборки, для эксплуатации достаточно разложить стул, согласно схеме. Современный дизайн стула сочетается практически с любым интерьером и становится отличным дополнением для кухни, гостинной, прихожей, кабинета или загородного дома.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина470 мм
- Высота780 мм
- Вес3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый