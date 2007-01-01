Характеристики товара
Описание
Стильный стул Гэри выполнен из массива бука, обладающего однородной структурой и высокой твердостью. Клееный каркас стула обеспечивает наибольшую прочность и соответственно, больший срок службы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина420 мм
- Высота1010 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота спинки540 мм
- Вес5.6 кг
- Материал сиденьярогожка, ткань
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый, серый
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки1110 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки14 кг
- Объём упаковки0.33 м3
- Изделия стопируютсяНет