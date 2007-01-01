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Настоящее фото товара Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс
32 оценки
2 9904
3 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс - фото 1Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс - фото 2Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс - фото 3Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс - фото 4Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс - фото 5Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс - фото 6
Распродажа

Стул Гоки ваниль крап / светлый мусс

Артикул: CH-035-281
32 оценки
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 40; Глубина - 53; Высота - 89; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота890 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.29 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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