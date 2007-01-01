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Настоящее фото товара Стул Плаш, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Плаш, венге
11 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Плаш, венге - фото 1Стул Плаш, венге - фото 2Стул Плаш, венге - фото 3

Стул Плаш, венге

Артикул: CH-088-253
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический стул из массива бука. Сиденье мягкое, спинка исполнена в виде художественно обработанной решетки. Классический, изысканный, лаконичный стул, который гармонично впишется как в небольшую кухню, так и в просторную столовую. Модель оборудована дополнительными ребрами жесткости.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветвенге
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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