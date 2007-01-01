Характеристики товара
Описание
Классический стул из массива бука. Сиденье мягкое, спинка исполнена в виде художественно обработанной решетки. Классический, изысканный, лаконичный стул, который гармонично впишется как в небольшую кухню, так и в просторную столовую. Модель оборудована дополнительными ребрами жесткости.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина460 мм
- Высота970 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7 кг
- Материалвелюр, пенополиуретан, массив бука
- Материал сиденьявелюр
- Цветвенге
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет