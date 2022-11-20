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Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс - фото 1Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс - фото 2Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс - фото 3Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс - фото 4Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс - фото 5Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс - фото 6

Стул Goki с мягкой спинкой белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-282
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина40 мм
  • Глубина53 мм
  • Высота89 мм
  • Ширина сиденья40 мм
  • Глубина сиденья40 мм
  • Вес4 кг
  • Объем0.29 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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