Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина40 мм
- Глубина53 мм
- Высота89 мм
- Ширина сиденья40 мм
- Глубина сиденья40 мм
- Вес4 кг
- Объем0.29 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 25мм с закругленными подлокотниками, золото, корона красная
Стул-кресло Самба, черный
Стул-кресло Самба, белый
Стул-кресло Самба, зеленый
Стул-кресло Самба, синий
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул складной банкетный Lite, черный
Стул ACAPULСO
Стул CAFE (сталь)
Стул CAFE2 (сталь)