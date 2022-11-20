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Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 1Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 2Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 3Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 4Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 5Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 6Стул Elevis ваниль крап / темный мусс - фото 7

Стул Elevis ваниль крап / темный мусс

Артикул: CH-035-284
40 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина38,5 мм
  • Глубина52,5 мм
  • Высота77,5 мм
  • Ширина сиденья37 мм
  • Глубина сиденья35 мм
  • Вес4.1 кг
  • Объем0.06 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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