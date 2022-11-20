Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина38,5 мм
- Глубина52,5 мм
- Высота77,5 мм
- Ширина сиденья37 мм
- Глубина сиденья35 мм
- Вес4.1 кг
- Объем0.06 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Страна изготовленияРоссия
Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб
Стул барный Дежавю Б
Табурет барный Дежавю КР Б
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Табурет барный Дежавю КР Б2
Табурет барный Дежавю С
Стул барный Дежавю С
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Стеллаж 31
Стол консольный Диез
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