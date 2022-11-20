Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

7 оценок

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Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09

4.9
2 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Вес: 7,5 кг

Объем: 0,07 м3

Каркас: сталь 1,2 мм

Профиль каркаса: 20 мм

Обивка: рогожка

Производство - Россия

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Основные характеристики

  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес7,5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьярогожка
  • Цветголубой, серебряный

Сделаем стулья на заказ

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