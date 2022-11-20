Товар в корзине. Перейти
Стул Halmar K274, темно-серый - фото 1

Стул Halmar K274, темно-серый

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Комплект кресел Кватро
Комплект кресел Кватро
Следующий Диван лофт Палетт
Комплект кресел Кватро

Характеристики товара

Описание

Материал: ткань / массив дерева

Ширина: 62 см

Высота: 92 см

Глубина: 61 см

Вес: 8,6 кг


Скачать инструкцию по эксплуатации

Популярные варианты обивки

Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 0909
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете CreamCream
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 666666
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 0404
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете ecruecru
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 1414
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 88
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 4141
Стул Halmar K274, темно-серый - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул Патрик 20мм ЛайтНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм Лайт, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99023
2 560 ₽
14

Стул Патрик 20мм Лайт

Стул Хит 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 45033
2 150 ₽
124Хит

Стул Хит 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Стол Лидер 11Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
13

Стол Лидер 11

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 15 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден