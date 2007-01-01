Характеристики товара
Описание
Стул Holly сочетает в себе надежность натурального дерева и современный дизайн, который подчеркнет достоинства любой обстановки. Идеально подходит для кухни, столовой, гостиной или ресторана. Благодаря прочной конструкции и тщательной обработке, этот стул прослужит вам долгие годы, сохраняя свой безупречный вид.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветфиолетовый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет