Настоящее фото товара Деревянный стул Bronte молочный / патина, произведённого компанией ChiedoCover
Деревянный стул Bronte молочный / патина
12 оценок
18 090
Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 1Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 2Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 3Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 4Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 5Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 6Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 7Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 8Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 9Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 10Деревянный стул Bronte молочный / патина - фото 11
NEW

Деревянный стул Bronte молочный / патина

Артикул: CH-081-737
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Деревянный стул Bronte из массива бука – прочность, комфорт и стиль Стул Bronte – это идеальное сочетание натуральных материалов, продуманного дизайна и высокого качества. Он станет надежным и эстетичным дополнением вашего интерьера, будь то столовая, кухня или офис. ✔ Комфорт и долговечность ▪ Жаккардовая обивка плотностью 260 г/м² обеспечивает приятные тактильные ощущения и глянцевый блеск. ▪ Ткань устойчива к износу (30 000 циклов истираемости), не мнется и не выгорает со временем. ▪ Плотная и прочная структура материала гарантирует сохранность внешнего вида на долгие годы. ✔ Надежность конструкции ▪ Каркас из массива бука – натуральное дерево, отличающееся высокой прочностью и долговечностью. ▪ Выдерживает нагрузку до 130 кг, что делает стул практичным выбором для ежедневного использования. ✔ Удобство и экономия времени ▪ Поставляется в собранном виде – вам не придется тратить время и силы на сборку. Стул Bronte – это гармония природных материалов, современного дизайна и проверенного качества. Отличный выбор для тех, кто ценит уют, надежность и стиль.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1040 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки1070 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
