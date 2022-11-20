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Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа - фото 1Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа - фото 2Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа - фото 3Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа - фото 4Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа - фото 5

Стул Акрюм, массив дуба, сиденье кожа

Артикул: CH-050-982
7 оценок
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Стул Акрюм, массив дуба

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина567 мм
  • Глубина532 мм
  • Высота743 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Материал сиденьякожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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