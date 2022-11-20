Характеристики товара
Описание
Если вы ищите по-настоящему оригинальную и не похожую ни на что вещь, то не проходите мимо! Стул «Z», это настоящая находка, для ценителей современного дизайна. За счет яркого морковного цвета и динамичной формы, изделие несет акцентный смысл. Глубина сиденья и форма спинки выполнены с учетом анатомических особенностей тела человека. Z-образный изгиб конструкции обеспечивает её устойчивость и прочность. Изделие отлично подойдет для кухни, детской, семейного кафе или игрового зала
Стулья и кресла на ножках из пластика намного дешевле, чем из других материалов, что, конечно, является большим преимуществом. Более того, ножки из пластика легко моются и неприхотливы к погодным условиям, что дает возможность использовать их на улице даже во время осадков
Дом — место умиротворения и уюта. И мебель, конечно, должна этому соответствовать. Домашняя мебель скажет о вам очень много. Своим стилем, фасоном, цветом и материалом она отражает истинную сущность своего владельца
Одно из самых главных качеств жесткого сиденья — польза для позвоночника. Более того, жесткое сиденье намного удобнее мыть, так как не требует использования стиральной машины
Облокотившись на спинку, вы сильно снизите нагрузку на позвоночник. Удобная форма спинки даст возможность долгое время не менять положения, а эстетика конструкции поднимет настроение
Сиденье: Жесткое
Объем упаковки: 0.2 м³
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья560 мм
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Вес5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветоранжевый