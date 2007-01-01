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Стул July - фото 1

Стул July

Артикул: CH-078-280
15 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Минималистичный дизайн и простые линии стула SHT-ST59/S195 подходят для использования на открытых площадках, террасах, офисах, кафе и ресторанов. Его лаконичная эстетика легко вписывается в любой интерьер, будь то современный лофт или классическое пространство.
Стул с пластиковым каркасом SHT-S195 - это выбор тех, кто ценит простоту, надежность и стиль.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье и каркас стула выполнены из полипропилена с армирующими добавками и выдерживают продолжительные нагрузки . Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 250 кг.

Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ готовый пластиковый стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С.

ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, что, в свою очередь, создаёт оптимальные условия для работы, учебы и отдыха.

СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Готовый стул состоит из отдельных частей: сидение и каркас. Вы можете выбрать любую модель и цвет стула в нашем конструкторе.

Обращаем ваше ВНИМАНИЕ на то, что отгрузка отдельных частей стула (сиденья, спинки) не осуществляется.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина452 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.28 кг

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.09 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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