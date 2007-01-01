Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул July, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул July, белый, черный
13 оценок
4 490
Стул July, белый, черный - фото 1Стул July, белый, черный - фото 2Стул July, белый, черный - фото 3Стул July, белый, черный - фото 4

Стул July, белый, черный

Артикул: CH-083-095
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина452 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.28 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Минималистичный дизайн и простые линии стула July подходят для использования на открытых площадках, террасах, офисах, кафе и ресторанов. Его лаконичная эстетика легко вписывается в любой интерьер, будь то современный лофт или классическое пространство.

Стул с пластиковым каркасом July - это выбор тех, кто ценит простоту, надежность и стиль.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье и каркас стула выполнены из полипропилена с армирующими добавками и выдерживают продолжительные нагрузки . Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 250 кг.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ готовый пластиковый стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, что, в свою очередь, создаёт оптимальные условия для работы, учебы и отдыха.



СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Готовый стул состоит из отдельных частей: сидение и каркас. Вы можете выбрать любую модель и цвет стула в нашем конструкторе.



Обращаем ваше ВНИМАНИЕ на то, что отгрузка отдельных частей стула (сиденья, спинки) не осуществляется.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина452 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота820 мм
  • Вес5.28 кг
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки2.09 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

