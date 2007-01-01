Характеристики товара
Описание
Минималистичный дизайн и простые линии стула July подходят для использования на открытых площадках, террасах, офисах, кафе и ресторанов. Его лаконичная эстетика легко вписывается в любой интерьер, будь то современный лофт или классическое пространство.
Стул с пластиковым каркасом July - это выбор тех, кто ценит простоту, надежность и стиль.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье и каркас стула выполнены из полипропилена с армирующими добавками и выдерживают продолжительные нагрузки . Изделие устойчиво к ударным воздействиям, негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Максимальная статическая нагрузка на каркас – 250 кг.
Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ готовый пластиковый стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Широкая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, что, в свою очередь, создаёт оптимальные условия для работы, учебы и отдыха.
СТАНЬТЕ ДИЗАЙНЕРОМ СВОЕГО СТУЛА!
Готовый стул состоит из отдельных частей: сидение и каркас. Вы можете выбрать любую модель и цвет стула в нашем конструкторе.
Обращаем ваше ВНИМАНИЕ на то, что отгрузка отдельных частей стула (сиденья, спинки) не осуществляется.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина452 мм
- Глубина510 мм
- Высота820 мм
- Вес5.28 кг
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки2.09 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет