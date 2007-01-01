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Настоящее фото товара Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас
37 оценок
7 29036
11 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас - фото 1Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас - фото 2Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас - фото 3Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас - фото 4Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас - фото 5
Распродажа

Стул Kamelia тёмно-синий, золотой каркас

Артикул: CH-035-371
37 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 71 см.

Высота спинки: 33 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 52; Высота - 79; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.069 л
  • Количество мест1
  • Материал ножекметалл
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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