Характеристики товара
Описание
Высота подлокотников: 71 см.
Высота спинки: 33 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 52; Высота - 79; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина520 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.5 кг
- Объем0.069 л
- Количество мест1
- Материал ножекметалл
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет