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Стул Kamelia dark blue / gold

Артикул: CH-035-371
37 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес6.5 кг
  • Объем0.069 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

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