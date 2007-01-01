Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Stratagem, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Stratagem, черный
14 оценок
16 190
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 1Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 2Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 3Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 4Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 5Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 6Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 7Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 8Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 9Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 10Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 11Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 12Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 13Кресло компьютерное Stratagem, черный - фото 14
NEW

Кресло компьютерное Stratagem, черный

Артикул: CH-083-749
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Высота1290/1390 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное компьютерное кресло за счет продуманной эргономики обеспечит идеальный комфорт во время длительных игровых баталий или продолжительного рабочего дня.

Обивка кресла выполнена из высококачественной экокожи. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью и устойчив к износу.
Эргономичная форма и две мягкие подушки позволяют поддерживать осанку в правильном положении на протяжении всей игровой сессии или работы за компьютером.
Регулируемый угол наклона спинки позволит вам занять наиболее удобное положение перед предстоящей игрой, либо же просто расслабиться в перерыве или уже после ее завершения.
Прочный каркас и пятилучие гарантируют полную безопасность и высокую надежность для каждого пользователя.
Кресло рассчитано на максимальную нагрузку до 140 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Высота1290/1390 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья490/590 мм
  • Материалметалл, пластик, хромированный металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19.07 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Nerey M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Кресло Nerey M, экокожа черная

45
В наличии 78 шт.
Настоящее фото товара Офисное кресло Leo Black T, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Офисное кресло Leo Black T

45
В наличии 122 шт.
Фотография товара Стул Комфорт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Комфорт серый

49
Фотография товара Кресло Глей, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло Глей, черный

6
Фотография товара Кресло Alt RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Alt RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 090
Оптовая цена

Кресло Alt RCH, черный

12
Фотография товара Кресло Reed H, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Reed H, хром, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Кресло Reed H, хром

5
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый/горчичный

9
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт оранж

15
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи белый/серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи белый/серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи белый/серый

15
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло поворотное Adam, салатовый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Adam, салатовый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
10 490

Кресло поворотное Adam, салатовый, сетка

9
В наличии 5 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Melody, флок олива от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок олива, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок олива

42
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

26
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
New
Фотография товара Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Кресло компьютерное Artifice, черный, оранжевый

13
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-белый

10
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49
New
Фотография товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Concord, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Кресло компьютерное Concord, черный, красный

7
В наличии 258 шт.
Фотография товара Стол Лофт Гинди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт Гинди, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Лофт Гинди

38

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло Seat RCH M2001, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Seat RCH M2001, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Seat RCH M2001, черный

7
Фотография товара Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Компьютерное поворотное кресло Brave, af-3 hawk black, ткань, черный

10
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от45 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx fx-18 pillow white, серый

5
Настоящее фото товара Кресло Дипломат, произведённого компанией ChiedoCover
21 890
Оптовая цена

Кресло Дипломат

12
Настоящее фото товара Кресло Милан 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Кресло Милан 1Х

13
Настоящее фото товара Кресло Бибионе Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло Бибионе Эконом

7
Настоящее фото товара Кресло Престиж Чарли, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена

Кресло Престиж Чарли

14
Фотография товара Кресло поворотное Master, ECO, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Master, ECO, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 690

Кресло поворотное Master, ECO, темно-коричневый

7
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
42 890

Кресло Tudor, натуральная кожа, кэмел

10
Фотография товара Кресло Masio, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Masio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Кресло Masio, черный

7

Товар в корзине

Кресло компьютерное Stratagem, черный
Кресло компьютерное Stratagem, черный
16 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Melody, флок олива от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок олива, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок олива

42
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

26
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности