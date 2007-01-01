Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Vast, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Vast, черный
7 оценок
10 790
Товар в корзине. Перейти
Кресло компьютерное Vast, черный - фото 1Кресло компьютерное Vast, черный - фото 2Кресло компьютерное Vast, черный - фото 3Кресло компьютерное Vast, черный - фото 4Кресло компьютерное Vast, черный - фото 5Кресло компьютерное Vast, черный - фото 6Кресло компьютерное Vast, черный - фото 7Кресло компьютерное Vast, черный - фото 8
NEW

Кресло компьютерное Vast, черный

Артикул: CH-083-797
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина700 мм
  • Высота1080/1175 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья435/530 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильное игровое кресло с плотной набивкой и вниманием к деталям. Спортивный дизайн подчеркивает принадлежность к особой касте компьютерных кресел.

В обивке кресла использованы прочная мебельная ткань и экокожа высокого качества. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится.
Плотная набивка и эргономичная форма спинки позволят находиться в кресле долгие часы с комфортом.
Уникальный дизайн и карбоновые вставки делают модель не только функциональной, но и стильной.
Кресло регулируется по высоте.
В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Высота1080/1175 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья435/530 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань
  • Цветчерный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.39 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Чиф бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чиф бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 690
Оптовая цена

Стул Чиф бежевый

43
Фотография товара Кресло College CLG-433 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-433 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-433 MBN-B Black

11
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Black

9
Фотография товара Кресло College H-966L-2/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966L-2/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Кресло College H-966L-2/Beige

8
В наличии 23 шт.
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Beige

15
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Кресло Тедди, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Кресло Тедди

13
Фотография товара Кресло Вольт Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вольт Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Кресло Вольт Б/П

9
Фотография товара Кресло для руководителя Imperial, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Imperial, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Кресло для руководителя Imperial, пластик-люкс

11
Фотография товара Кресло Jones ХДП, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jones ХДП, хром , произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена

Кресло Jones ХДП, хром

8
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Year, светло-розовый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590

Кресло компьютерное Year, светло-розовый, белый

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
Фотография товара Компьютерное кресло Montana light gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana light gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana light gray / white

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Распродажа
Фотография товара Кресло TopChairs City серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs City серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 69027
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло TopChairs City серый

26
В наличии 68 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ синий экокожа, крестовина пластик

26
New
Фотография товара Кресло компьютерное Cartel, черный, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Cartel, черный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло компьютерное Cartel, черный, желтый

14
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Кресло Глей, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло Глей, черный

6
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик

26

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное TopChairs ST-Alex, малиновый

26
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Airone Expert, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Airone Expert, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Airone Expert, черный

26
В пути 100 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-1, ткань / сетка, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Верона 1П, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Кресло Верона 1П

12
Фотография товара Кресло West ХДП, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло West ХДП, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 690
Оптовая цена

Кресло West ХДП, экокожа

10
Настоящее фото товара Кресло Hill, хром, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Hill, хром

10
Фотография товара Кресло компьютерное Пуффи хром/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Пуффи хром/графит, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Кресло компьютерное Пуффи хром/графит

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром лайт жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром лайт жёлтый

14
Фотография товара Кресло Mint, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mint, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 690

Кресло Mint, серый, черный

15
В наличии 212 шт.
Фотография товара Кресло TopChairs Spaceman серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло TopChairs Spaceman серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790

Кресло TopChairs Spaceman серый

12
В наличии 100 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Кресло компьютерное Vast, черный
Кресло компьютерное Vast, черный
10 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1600x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1600x800, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090

Стол Лофт-2, 1600x800

46
Фотография товара Компьютерное кресло Montana light gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana light gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana light gray / white

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности