Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина600 мм
- Высота1200/1290 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья470/560 мм
- Обивкасетка
- Каркаснемонолитный хромированная сталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
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