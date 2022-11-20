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Кресло Joker Экокожа Черный

Артикул: CH-052-517
14 оценок
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Кресло Joy Сетка Черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья470/560 мм
  • Обивкасетка
  • Каркаснемонолитный хромированная сталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный

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