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Настоящее фото товара Кресло Joker Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Joker Экокожа Черный
14 оценок
4 04033
5 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Joker Экокожа Черный - фото 1Кресло Joker Экокожа Черный - фото 2Кресло Joker Экокожа Черный - фото 3
Распродажа

Кресло Joker Экокожа Черный

Артикул: CH-052-517
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1200/1290 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес5 кг кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Обивкасетка
  • Каркасхромированная сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки5 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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