Характеристики товара
Описание
Складной пластиковый стул. Идеально подходит для кейтеринга, мероприятий, банкетов. Очень мобильный и удобный по посадке.
Цвет черный, изготовлен из качественного пластика, выдерживает нагрузку до 100 кг.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 95*19*45
Масса брутто: 11 кг.
Объем: 0,08
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина430 мм
- Глубина450 мм
- Вес2.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки950 мм
- Высота упаковки190 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки11 кг