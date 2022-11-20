Товар в корзине. Перейти

Стул складной банкетный Lite, черный

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый
Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый
Следующий Шезлонг Nardi Tropico White
Шезлонг-лежак плетеный Маре, коричневый

Характеристики товара

Описание

Складной пластиковый стул. Идеально подходит для кейтеринга, мероприятий, банкетов. Очень мобильный и удобный по посадке.
Цвет черный, изготовлен из качественного пластика, выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 95*19*45
Масса брутто: 11 кг.
Объем: 0,08

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес2.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки11 кг

Похожие товары

Шезлонг Nardi Tropico WhiteНастоящее фото товара Шезлонг Nardi Tropico White, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена
14

Шезлонг Nardi Tropico White

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Бабел, белый с белой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
13

Стул Бабел, белый с белой вставкой

В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Бабел, черный с черной вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
9

Стул Бабел, черный с черной вставкой

В наличии 61 шт.
Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
7

Стул Рок дымчатый

В наличии 268 шт.
Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневыйНастоящее фото товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый коричневый

В наличии 58 шт.
Стул Кьявари пластиковый NEW, цветнойНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
14

Стул Кьявари пластиковый NEW, цветной

Стул Lotos, коньякНастоящее фото товара Стул Lotos, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
13

Стул Lotos, коньяк

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужныйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
14

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный

Стул Кьявари пластиковый NEWНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
79

Стул Кьявари пластиковый NEW

В наличии 252 шт.
Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Комплект Флорида, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена

Комплект Флорида, под кожу

Настоящее фото товара Комплект Флорида, гранит, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена

Комплект Флорида, гранит

Настоящее фото товара Комплект Флорида, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
173 390
Оптовая цена

Комплект Флорида, слоновая кость

Стол складной Раунд 150Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена
12

Стол складной Раунд 150

В наличии 72 шт.
Стол складной Раунд 120Настоящее фото товара Стол складной Раунд 120, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена
8Хит

Стол складной Раунд 120

В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Эврика белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
11

Стул Эврика белый

Стол складной Тейкли 180ЛНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180Л, произведённого компанией ChiedoCover
5 79021
7 290 ₽Оптовая цена
5

Стол складной Тейкли 180Л

В наличии 1521 шт.
Стул складной Тунга, без отделкиНастоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
9

Стул складной Тунга, без отделки

Стул складной Тунга, орехНастоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
12

Стул складной Тунга, орех

С этим товаром покупают

Чехол 08 белыйНастоящее фото товара Чехол 08 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от39040
650 ₽
107Хит

Чехол 08 белый

В наличии 1869 шт.
Чехол 52 на стул Кьявари, красныйНастоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от590
13

Чехол 52 на стул Кьявари, красный

Настоящее фото товара Чехол 35 из неплотного бифлекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
5

Чехол 35 из неплотного бифлекса

Чехол 02, серыйНастоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
70Хит

Чехол 02, серый

Чехол 01, фиолетовыйНастоящее фото товара Чехол 01, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Чехол 01, фиолетовый

Чехол 48, красныйНастоящее фото товара Чехол 48, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от490
9

Чехол 48, красный

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
550
Оптовая цена
10

Чехол 08 с прямой спинкой, бежевый

Стол Лидер 1, 1200x600Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200x600, произведённого компанией ChiedoCover
от3 19012
3 590 ₽
6

Стол Лидер 1, 1200x600