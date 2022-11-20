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1 шт в упаковке
объём упаковки 0,03 м3
вес упаковки 5,8кг
Стол Лофт-9
Стол Лестер
Банкетка Лотос 4 Люкс
Банкетка Лотос 6 Люкс
Банкетка Лотос 3 Люкс
Банкетка Венеция
Банкетка Венеция 2
Стол журнальный Гурон 2
Стул складной с пюпитром Джон черный
Стул Joker коричневый, складной
Стул Joker черный, складной
Стул складной Тунга, без отделки
Стул Форест 20мм
Стул Форест Гамп 20мм