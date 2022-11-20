Стул складной Джек фиолетовый

7 оценок

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Стул складной Джек фиолетовый

4.4
3 090 ₽
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Стул Joker бежевый, складной

Характеристики товара

Описание

1 шт в упаковке

объём упаковки 0,03 м3

вес упаковки 5,8кг

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес5.5 кг
  • Материал каркасаметалл

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