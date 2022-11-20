Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стол складной Натали зеленый
Кресло офисное Кларк велюр синий
Кровать Весна
Стул Jazz бархат бежевый
Подвесной светильник Альенде, венге хром
Стул Chester, зеленый
Стол обеденный Ротерем