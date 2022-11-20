Товар в корзине. Перейти
Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 1Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 2Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 3Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 4Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 5Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 6Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый - фото 7

Складной стул Джонни экокожа серый каркас черный матовый

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул полубарный Логан велюр светло-серый
Стул полубарный Логан велюр светло-серый
Следующий Складной стул Джонни экокожа белый каркас металлик
Стул полубарный Логан велюр светло-серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина сиденья39.5 мм
  • Глубина сиденья39.5 мм
  • Вес0.01 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
17

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
39

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
17

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
13

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 50 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Ститч, велюр изумрудный

В наличии 18 шт.
Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Ститч, вельвет королевский синий

В наличии 39 шт.
Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Венера, вельвет серый

В наличии 21 шт.
Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
3

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
13

Стол складной Натали зеленый

Кресло офисное Кларк велюр синийНастоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от13 29027
17 990 ₽Оптовая цена
2

Кресло офисное Кларк велюр синий

В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Кровать Весна, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
5

Кровать Весна

Стул Jazz бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул Jazz бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
3

Стул Jazz бархат бежевый

Подвесной светильник Альенде, венге хромНастоящее фото товара Подвесной светильник Альенде, венге хром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена
17

Подвесной светильник Альенде, венге хром

Стул Chester, зеленыйНастоящее фото товара Стул Chester, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена
16

Стул Chester, зеленый

Настоящее фото товара Стол обеденный Ротерем, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена
17

Стол обеденный Ротерем

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
21

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
12

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками