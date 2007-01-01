Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет Вегас, каркас серебро, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Вегас, каркас серебро, коричневый
11 оценок
690
Табурет Вегас, каркас серебро, коричневый - фото 1

Табурет Вегас, каркас серебро, коричневый

Артикул: CH-081-194
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветкоричневый, серый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Диаметр300 мм
  • Цветкоричневый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

