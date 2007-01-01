Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Sanset B, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Sanset B, серый
14 оценок
2 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Sanset B, серый - фото 1Стул Sanset B, серый - фото 2Стул Sanset B, серый - фото 3Стул Sanset B, серый - фото 4Стул Sanset B, серый - фото 5
NEW

Стул Sanset B, серый

Артикул: CH-082-982
14 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Универсальный и практичный стул в современном минималистичном исполнении. Его лаконичный корпус с мягкими изгибами и плавным переходом от спинки к сиденью создаёт аккуратный силуэт, который легко вписывается в любое пространство — от домашней кухни до кафе и коворкинга.

Цельнолитое сиденье из прочного полипропилена дополняется устойчивыми пластиковыми ножками, гармонирующими с цветом корпуса. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки. Благодаря широкому выбору оттенков, включая выразительный оранжевый, стул подойдёт как для нейтральных, так и для смелых интерьерных решений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Онлайн показ
Фотография товара Стул складной Торни, без покраски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69026
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, без покраски

32
Распродажа
Фотография товара Стул 06113АМ зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽Оптовая цена

Стул 06113АМ зеленый

100
В наличии 293 шт.
Фотография товара Стул Дэгни Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дэгни Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул Дэгни Грэйс

66
Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽

Стул Тюльпан, вельвет королевский синий, ножки черные

94
Фотография товара Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Дарина, серый велюр, цвет основания золото

11
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Florida, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, белый

12
Фотография товара Стул Lorence, каркас серебро, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, зеленый

9
Фотография товара Стул Lorence, каркас серебро, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас серебро, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас серебро, желтый

10
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, зеленый

6
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, экокожа brown, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, экокожа brown

9

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак

58
Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 990
Оптовая цена

Диван Portland трехместный

99
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
Фотография товара Диван Oni от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Oni, произведённого компанией ChiedoCover
88 290
Оптовая цена

Диван Oni

7
Фотография товара Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Комплект журнальных столов Эрвин, Белый мрамор, стекло/ каркас графит

48
В наличии 3 шт.
Фотография товара Диван Тедди 337, левая/правая ориентация, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Тедди 337, левая/правая ориентация, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Диван Тедди 337, левая/правая ориентация, мятный

10
Фотография товара Приставной столик Limit от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Приставной столик Limit, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Приставной столик Limit

47
Фотография товара Диван Алькор mini, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Диван Алькор mini, велюр

7
Фотография товара Кресло Фит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло Фит

50
Фотография товара Диван hares velvet, coffee от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван hares velvet, coffee, произведённого компанией ChiedoCover
от34 590
Оптовая цена

Диван hares velvet, coffee

94

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Seda 1 green / gold / black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Seda 1 green / gold / black, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул Seda 1 green / gold / black

33
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/карри

11
Фотография товара Стул Masters, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Masters, горчичный

5
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Gloria, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gloria, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99069
15 890 ₽Оптовая цена

Стул Gloria, белый, черный

14
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Туссе чёрный /серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туссе чёрный /серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 89041
6 490 ₽Оптовая цена

Стул Туссе чёрный /серый

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49019
10 390 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13
В наличии 22 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Glimmer, поворотный, темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
42 890

Стул кухонный Glimmer, поворотный, темно-серый, черный

13
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Stack, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул кухонный Stack, черный

13
New
Настоящее фото товара Стул барный Fracture, серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
35 690

Стул барный Fracture, серый, золото

13
New
Фотография товара Стул Cover B, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Cover B, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 290

Стул Cover B, черный

8

Товар в корзине

Стул Sanset B, серый
Стул Sanset B, серый
2 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза велюр Velutto, 39, ножки бук под лак

58
Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 990
Оптовая цена

Диван Portland трехместный

99
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59018
11 690 ₽

Стул Тони, велюр желтый, гобелен совы

90
Фотография товара Диван Oni от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Oni, произведённого компанией ChiedoCover
88 290
Оптовая цена

Диван Oni

7

Акции для вас

Новость от 26.12.2022 Домашний текстиль. Ковры и паласы
Домашний текстиль. Ковры и паласы

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 12.06.2019 Скидка 30% на самые популярные стулья
Скидка 30% на самые популярные стулья

Какие стулья чаще всего заказывают в ChiedoCover?

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности