Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина590 мм
- Длина580 мм
- Вес7.9 кг
- Объем0.18 мл
- Материал каркасаметалл
- Размер упаковки2шт/1кор см
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