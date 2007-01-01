Характеристики товара
Описание
Стул КЛОД Темно-серый
Сиденье обито искусственной замшей Kiprus. Плотность - 340 г/кв.м. Тест на истирание - 30 тыс. циклов по Мартиндейлу.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг
Упакован - 2 шт./1 кор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет