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Настоящее фото товара Стул КЛОД, серый, искусственная замша, произведённого компанией ChiedoCover
Стул КЛОД, серый, искусственная замша
59 оценок
8 490
Товар в корзине. Перейти
Стул КЛОД, серый, искусственная замша - фото 1Стул КЛОД, серый, искусственная замша - фото 2Стул КЛОД, серый, искусственная замша - фото 3Стул КЛОД, серый, искусственная замша - фото 4Стул КЛОД, серый, искусственная замша - фото 5Стул КЛОД, серый, искусственная замша - фото 6

Стул КЛОД, серый, искусственная замша

Артикул: CH-050-105
59 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул КЛОД Темно-серый

Сиденье обито искусственной замшей Kiprus. Плотность - 340 г/кв.м. Тест на истирание - 30 тыс. циклов по Мартиндейлу.

Ножки стула - металл черного цвета.

Номинальная нагрузка на стул 120 кг

Упакован - 2 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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