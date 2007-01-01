Характеристики товара
Описание
Модель Bren выполнена в современном минималистичном стиле с округлыми плавными линиями. Велюр зеленого цвета и чёрные металлические ножки создают стильный контраст, который гармонично впишется в любой интерьер. Широкое сиденье, мягкий наполнитель и полукруглая спинка с подлокотниками обеспечивают удобную и расслабленную посадку. Стул подойдёт как для повседневных обедов, так и для долгих уютных вечеров за столом. Обивка из мягкого велюра — не только приятная на ощупь, но и износостойкая. Ткань устойчива к выцветанию и легко очищается от загрязнений, что делает её идеальной для активного использования в доме или общественных пространствах. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 150 кг, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Стул подходит для размещения в кухне, обеденных зон, гостиной, спальне, а также в интерьере ресторанов и кафе. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина610 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес8.75 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветзеленый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки480 мм
- Вес упаковки20.50 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет