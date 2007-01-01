Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Bren, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Bren, зеленый
11 оценок
14 990
Стул обеденный Bren, зеленый

Артикул: CH-081-545
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Модель Bren выполнена в современном минималистичном стиле с округлыми плавными линиями. Велюр зеленого цвета и чёрные металлические ножки создают стильный контраст, который гармонично впишется в любой интерьер. Широкое сиденье, мягкий наполнитель и полукруглая спинка с подлокотниками обеспечивают удобную и расслабленную посадку. Стул подойдёт как для повседневных обедов, так и для долгих уютных вечеров за столом. Обивка из мягкого велюра — не только приятная на ощупь, но и износостойкая. Ткань устойчива к выцветанию и легко очищается от загрязнений, что делает её идеальной для активного использования в доме или общественных пространствах. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 150 кг, обеспечивая прочность и долговечность конструкции. Стул подходит для размещения в кухне, обеденных зон, гостиной, спальне, а также в интерьере ресторанов и кафе. Напоминаем, что полностью антивандальных обивок стульев не существует. Но велюр считается лучшим вариантом обивки для владельцев животных (антикоготь), на нем сложно оставить зацепку. Благодаря плотной структуре и отсутствию выраженного плетения нитей домашнему питомцу сложно зацепиться за волокно — коготь соскальзывает, так и не сумев ухватиться за нитку в материале.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8.75 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки20.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

