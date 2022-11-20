Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина1800/2000/2200/2400 мм
- Глубина960 мм
- Материалдерево
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван 3-местный барный
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной фиолетовый
Шторы Сатен
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Диван прямой Плей Пэчворк
Диван прямой Челси-М
Диван прямой Джульет
Диван прямой Веймар
Диван Barbs двухместный
Кресло Egg, зеленое
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден