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Диван Barbs трехместный - фото 1

Диван Barbs трехместный

11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина960 мм
  • Материалдерево

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