Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный
15 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный - фото 6

Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный

Артикул: CH-081-620
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья600 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 60; Глубина - 53; Высота - 83; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 45; Высота сиденья - 50;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветкоричневый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames M ЧЁРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M ЧЁРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M ЧЁРНЫЙ

55
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый

488
Распродажа
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от25 19026
33 590 ₽

Комплект Такер, 4 стула синий, голубой, белый, бук

41
Распродажа
Фотография товара Кресло LIBRA SOFT белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло LIBRA SOFT белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99019
10 990 ₽Оптовая цена

Кресло LIBRA SOFT белое

26
В наличии 87 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый, цвет основания хром

12
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул Herman, латте, велюр, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Herman, латте, велюр, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Стул Herman, латте, велюр, белый каркас

5
В наличии 18 шт.
New
Настоящее фото товара Стул Кишбер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
2 790

Стул Кишбер, бежевый

14
New
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас черный, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас черный, темно-коричневый

5
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, светло-зеленый

10
New
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки черные, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки черные, серая экокожа

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Easy, велюр пыльно-голубой

26
В наличии 89 шт.
Фотография товара Диван Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри синий

6
Фотография товара Кресло Ральва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ральва, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло Ральва

39
Фотография товара Диван угловой JIMI, табачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
180 990
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, табачный

37
Фотография товара Стул полубарный Бриф DD букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф DD букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Стул полубарный Бриф DD букле светло-серый

7
В наличии 2 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Диван Prudente двухместный, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Prudente двухместный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от113 490
Оптовая цена

Диван Prudente двухместный, оранжевый

91
Фотография товара Сет антуриум Тале от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сет антуриум Тале, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Сет антуриум Тале

37
Фотография товара Диван Veene текстиль сосна black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Veene текстиль сосна black, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена

Диван Veene текстиль сосна black

59
Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Ресничка

38
Фотография товара Диван прямой Metro от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Metro, произведённого компанией ChiedoCover
от78 900
Оптовая цена

Диван прямой Metro

66

Другие товары из раздела стулья для дома

Настоящее фото товара Стул Элайджа, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Элайджа, темно-бежевый

7
Фотография товара Стул Франк ПМ орех/зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк ПМ орех/зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул Франк ПМ орех/зелёный

8
Фотография товара Стул Monk, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Monk, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена

Стул Monk, серый

15
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Elbow светло-серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow светло-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Стул Elbow светло-серый, черный

11
Фотография товара Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Стул Oskar 360 бежевый, шоколадное золото

5
В пути 90 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Echo темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Echo темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 9907
15 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Echo темно-серый

26
В наличии 55 шт.
Фотография товара Стул Marc L 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc L 2, произведённого компанией ChiedoCover
16 090
Оптовая цена

Стул Marc L 2

10
Фотография товара Стул Jazzi, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jazzi, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590

Стул Jazzi, бежевый

7
Фотография товара Стул Mate синий, антик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mate синий, антик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Mate синий, антик

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-30 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Клэйн MR-30 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул на металлокаркасе Клэйн MR-30 / черный

9
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный
Стул на металлокаркасе Моншау marseille 13 / черный
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Easy, велюр пыльно-голубой

26
В наличии 89 шт.
Фотография товара Диван Абри синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Абри синий, произведённого компанией ChiedoCover
от44 290
Оптовая цена

Диван Абри синий

6
Фотография товара Кресло Ральва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ральва, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло Ральва

39
Фотография товара Диван угловой JIMI, табачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
180 990
Оптовая цена

Диван угловой JIMI, табачный

37

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности