Характеристики товара
Описание
Размеры упаковки: Ш 660 мм x Г 610 мм x В 810 мм
Ширина сидения 440 мм, глубина сидения 430 мм, высота спинки 360 мм
Поставляется в разобранном виде.
Производство - Россия
Размеры упаковки: Ш 660 мм x Г 610 мм x В 810 мм
Ширина сидения 440 мм, глубина сидения 430 мм, высота спинки 360 мм
Поставляется в разобранном виде.
Производство - Россия
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