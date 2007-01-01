Характеристики товара
Описание
Основание модели изготовлено из металла, оно устойчивое и прочное. Удобное сидение из ПП пластика повторяет изгибы тела, обеспечивая сидящему комфортное времяпровождение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина510 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка130 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки460 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Вес упаковки16.7 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет