Стул Matrix, салатовый

15 оценок

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Стул Matrix, салатовый

4.3
2 290 ₽
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Стул Matrix, красный
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Стул Matrix, черный

Характеристики товара

Описание

Логистические данные:

  • Кол-во в стандартной упаковке: 6 шт
  • Вес стандартной упаковки: 20.1 кг
  • Объем стандартной упаковки: 0.178 куб/м
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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес3.2 кг
  • Материал сиденьяпластик PP
  • Высота800 мм
  • Цветзеленый

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