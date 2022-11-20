Логистические данные:
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Кроссбэк пластиковый черный
Стул Тюльпан, серый велюр, металлические ножки
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка серый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый
Светильник подвесной KH01159
Подстолье Лофт А2
Стул Lili, хром металл, стопируемый, белый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый
Стул Lili, хром металл, стопируемый, красный
Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Вертекс 20мм Лайт