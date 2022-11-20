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Табурет Лофт-11 Н

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес5,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьямассив, сосна
  • Цветчерный

Варианты покрытия

Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Органика белыйМатериал - Бук. Цвет - Органика белый
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - НатуральныйМатериал - Бук. Цвет - Натуральный
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Светлый орехМатериал - Бук. Цвет - Светлый орех
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Красное деревоМатериал - Бук. Цвет - Красное дерево
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - Старинный орехМатериал - Бук. Цвет - Старинный орех
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Бук. Цвет - ВенгеМатериал - Бук. Цвет - Венге
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Табурет Лофт-11 Н - покрытие в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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