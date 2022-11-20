Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина390 мм
- Глубина390 мм
- Вес5,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьямассив, сосна
- Цветчерный
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Подстолье чугунное 1037
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Сеттл черный
Емкость для закусок 13 см Royal White 12, 96
Педикюрное кресло Анна стационарное
Стеллаж Анет №1