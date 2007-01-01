Характеристики товара
Описание
Современный садовый стул из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина410 мм
- Ширина470 мм
- Высота820 мм
- Вес4.0 кг
- СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, полиэстеровый жгут.
- Количество мест1
- Цветсерый
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.16 м3
- Вес упаковки4 кг