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Стул садовый Эргон, серый

Артикул: CH-028-511
54 оценки
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Характеристики товара

Описание

Современный садовый стул из алюминия с плетеным сиденьем из жгута серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина410 мм
  • Ширина470 мм
  • Высота820 мм
  • Вес4.0 кг
  • СоставНержавеющий алюминий с порошковым покрытием, полиэстеровый жгут.
  • Количество мест1
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Вес упаковки4 кг

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Стул садовый Эргон, серый
9 690
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