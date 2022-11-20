Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная экокожа. Ножки металлические с принтом под дерево.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 65*56*60
Вес брутто: 15,8 кг
Объем: 0,215
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки15.80 кг