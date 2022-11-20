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Стул Космос, серый ПУ

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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная экокожа. Ножки металлические с принтом под дерево.

1 коробка / 2 шт

Габариты: 65*56*60

Вес брутто: 15,8 кг

Объем: 0,215

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки15.80 кг

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