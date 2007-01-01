Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул кресло оператора Shield, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кресло оператора Shield
7 оценок
7 490
Стул кресло оператора Shield - фото 1Стул кресло оператора Shield - фото 2
NEW

Стул кресло оператора Shield

Артикул: CH-083-642
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Высота745/885 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Многофункциональное рабочее кресло. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям. Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.

Материал обивки кожзам – практичный и неприхотливый в уходе материал.
Металлический каркас.
Металлическое пятилучие.
Рекомендуемая нагрузка на кресло до 100 кг.
Идеальное сочетание небольшой цены и больших преимуществ!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Высота745/885 мм
  • Ширина сиденья350 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья445/585 мм
  • Материалметалл
  • Материал сиденьякожзам
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки9.09 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

