Характеристики товара
Описание
Многофункциональное рабочее кресло. Отлично подходит лабораториям, парикмахерским, медицинским и банковским учреждениям. Благодаря металлическому каркасу и металлическому пятилучию кресло обладает повышенной прочностью и надежностью.
Материал обивки кожзам – практичный и неприхотливый в уходе материал.
Металлический каркас.
Металлическое пятилучие.
Рекомендуемая нагрузка на кресло до 100 кг.
Идеальное сочетание небольшой цены и больших преимуществ!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Высота745/885 мм
- Ширина сиденья350 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья445/585 мм
- Материалметалл
- Материал сиденьякожзам
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки9.09 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет