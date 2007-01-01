Товар в корзине. Перейти
Стул Криптос с регулировкой - фото 1

Стул Криптос с регулировкой

Артикул: CH-015-892
43 оценки
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Люменар
Фотография товара Стол Люменар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Флуксион с регулировкой, коричневый
Фотография товара Стул Флуксион с регулировкой, коричневый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Деревянный стул представляет собой лаконичную и прочную конструкцию из массива сосны, поэтому станет уместным для семьи с детьми благодаря высокой износостойкости. Стул станет выигрышным элементом комнаты или кухни. Стульчик регулируется по высоте сиденья и подножки. Сиденье регулируется в диапазоне 30-53 см. Пиковая нагрузка до 70 кг. Поставляется в неокрашенном виде.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья300/530 мм
  • Вес4.8 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки5.50 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела деревянные стулья

Товар в корзине

Стул Криптос с регулировкой
Стул Криптос с регулировкой
от 5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография коллекции Полный комплект посуды для банкета
Полный комплект посуды для банкета
Данный комплект рассчитан на 20 гостей. Банкетный текстиль в подарок!Подробнее
102 170
113 522 ₽по отдельности