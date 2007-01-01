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Стул Флуксион с регулировкой, коричневый - фото 1

Стул Флуксион с регулировкой, коричневый

Артикул: CH-015-894
42 оценки
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Характеристики товара

Описание

Деревянный стул представляет собой лаконичную и прочную конструкцию из массива сосны, поэтому станет уместным для семьи с детьми благодаря высокой износостойкости. Стул станет выигрышным элементом комнаты или кухни. Стульчик регулируется по высоте сиденья и подножки. Сиденье регулируется в диапазоне 30-53 см. Пиковая нагрузка до 70 кг. Окрашен в цвет палисандр. Краска - экологически чистая, на водной основе. 2-слойная окраска - цветовой слой и лак.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья300/530 мм
  • Вес4.9 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материал каркасадерево, сосна
  • Страна изготовленияРоссия
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Глубина упаковки610 мм
  • Вес упаковки5.60 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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