Характеристики товара
Описание
Деревянный стул представляет собой лаконичную и прочную конструкцию из массива сосны, поэтому станет уместным для семьи с детьми благодаря высокой износостойкости. Стул станет выигрышным элементом комнаты или кухни. Стульчик регулируется по высоте сиденья и подножки. Сиденье регулируется в диапазоне 30-53 см. Пиковая нагрузка до 70 кг. Окрашен в цвет палисандр. Краска - экологически чистая, на водной основе. 2-слойная окраска - цветовой слой и лак.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина540 мм
- Высота720 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Высота до сиденья300/530 мм
- Вес4.9 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материал каркасадерево, сосна
- Страна изготовленияРоссия
- По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки100 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Вес упаковки5.60 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет